الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة هجومية جديدة

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب للإعلان عن صفقة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول في فترة الانتقالات الجارية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج، ومحمود بنتايج، والحابوني آرون بوبينديزا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووصل المهاجم السنغالي سيدي نداي إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية من أجل اتمام التعاقد مع القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن المقرر أن ينهي الأبيض الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن ثم توقيع العقود وإعلان ضم المهاجم السنغالي صاحب الـ19 عامًا.

وسيتم قيد اللاعب بصفوف نادي الزمالك ضمن الأجانب تحت السن.

ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لملاقاة نظيره البوليس الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وسيقام لقاء العودة على ملعب ستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري.