اجتماع عاجل في الاهلي بين الخطيب وكولر.. تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام عن عقد اجتماع عاجل بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وأشار إلى أن اجتماعات كولر والإدارة برئاسة الخطيب في الاهلي ستشهد التناقش حول الفترة المقبلة بالإضافة إلى معرفة مصير المقعد الشاغر للأجانب داخل الفريق.

وتابع: “رئيس القلعة الحمراء سيعقد اجتماعًا أيضًا مع مجلس إدارة النادي لحسم بعض الملفات وأبرزها تحديد رئيس بعثة الفريق في السعودية لخوض السوبر الأفريقي”.

واتم: “طارق قنديل عضو مجلس إدارة الاهلي، هو من سيكون رئيسًا لبعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا”.

وسيلاقي الاهلي نظيره جورماهيا الكيني يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

وستقام مباراة الإياب، بين الفريقين في القاهرة، أحد أيام 20 أو 21 أو 22 سبتمبر.

ونجح فريق جورماهيا الكيني في التأهل لدور الـ32 بعدما، تخجى عقبة مباراة دور الـ 64 على حساب نظيره المريخ جوبا من جنوب السودان، عقب الفوز بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.