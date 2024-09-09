محمد صلاح يفاجئ نجم الزمالك قبل مباراة مصر وبوتسوانا

فاجأ محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، لاعب الزمالك وزميله في معسكر الفراعنة، وذلك قبل مباراة بوتسوانا.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر.

ومنح محمد صلاح قائظ الفراعنة قميصه مع الفريق الإنجليزي هدية إلى زميله محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك، خلال تواجد الثنائي مع الفراعنة استعدادًا لمواجهة بوتسوانا.

ونشر محمد شحاتة، صورة عبر حسابه بموقع إنستجرام مع محمد صلاح الذي أهدى قميصه للاعب الزمالك.

وستقام المباراة على ملعب فرانسيتون فى بوتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع.

وفاز منتخب مصر على نظيره كابىفيردي في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة الدولي.

فيما خسرت بوتسوانا بهدف نظيف فى الجولة الأولى أمام موريتانيا فى المباراة التى جرت بينهما أمس، السبت.