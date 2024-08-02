شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارسيل كولر، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب بالدورى المصرى ضمن خطة حسم التتويج باللقب.

تعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب مهمة للمارد الأحمر فى طريق الحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة البنك الأهلى لضمان تحقيق انتصار جديد على المقاولون العرب ضمن خطة التتويج باللقب.

موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام المقاولون العرب فى الدوري

يواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى والمقاولون العرب في الدوري

يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 66 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في عشرة مواجهات وخسر 16 مباراة، وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 51 هدفا.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والمقاولون العرب الدوري

فاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون العرب في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.