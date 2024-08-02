شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المربع الذهبى بالدورى والهدافين قبل ختام الجولة الـ32 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تختتم، اليوم الجمعة، منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة دوري NILE، حيث يستضيف فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز مع دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة نظيره الجونة على استاد القاهرة الدولى.

وخسر الزمالك من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور فى المسابقة فيما تعادل الجونة مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لتصحيح مسار فريقه بجدول الدوري عن طريق استعادة الانتصارات مستعيناً بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما انحصرت المنافسة بين الاهلى وبيراميدز.

مواعيد مباريات الجولة الـ32 لمسابقة الدوري المصري

الجمعة 2 أغسطس

الزمالك & الجونة..9 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري

الأهلى 75 نقطة من 29 مباراة

بيراميدز 70 نقطة من 31 مباراة

المصرى 52 نقطة من 32 مباراة

مودرن سبورت 50 نقطة من 32 مباراة

هدافو الدوري المصري

1 - وسام أبو على ، الأهلى، 15 هدفا

2 - مايلى ، بيراميدز ، 14 هدفا

3 - حسام أشرف، بلدية المحلة، 14 هدفا

4 - مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا

5 - ياو أنور، البنك الأهلى ، 11 هدفا

6 - صديق أوجولا ، سموحة ، 11 هدفا