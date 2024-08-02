شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين مراقباً عاماً على منافسات الجمباز الفني فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

وقع اختيار مسئولو الاتحاد الدولي للجمباز، على الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، لتعيينه مراقبا عاما على نهائيات الفردي العام للجمباز الفني آنسات، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس 2024، وتستمر حتى يوم 11 أغسطس المقبل.

وحرص الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي على ارتداء رابطة عنق تحمل بعض النقوش الفرعونية، اعتزازا بالحضارة المصرية العريقة التي يحترمها العالم.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، أن منافسات الجمباز في دورة الألعاب الأولمبية تشهد صراعا حاميا على حصد المركز الأول، وأن المستوى الفني للاعبين مرتفع للغاية في كل فروع اللعبة.

وشهدت منافسات بطولة الجمباز الفني في أولمبياد باريس حضور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، و ديفيد لابارتينت رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية، وعدد من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية.