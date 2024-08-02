شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يخسر أمام البرازيل 3-0 فى ثالث مواجهاته بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة أمام نظيره البرازيلى بنتيجة 3-0 فى ثالث مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 ليودع المنافسة.

وتلقى منتخب الطائرة الخسارة فى ضربة بداية مشواره بالمنافسة السبت الماضى أمام بولندا بنتيجة 3/0 قبل أن يخسر أمام إيطاليا بنفس النتيجة .

وتضم قائمة المنتخب المصري للكرة الطائرة المشارك في الأولمبياد 13 لاعبًا بواقع 12 لاعبًا أساسيًا ولاعب واحد احتياطي وهم: “حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف الدين حسن، عبد الرحمن حسين، محمد عادل، محمد عثمان، محمد مصطفى، محمد جمال، عبد الرحمن الحسيني، أحمد عزب، محمد رضا، وأحمد ضياء لاعب احتياطي“.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024 بجوار كل من: “البرازيل، إيطاليا، وبولندا“.