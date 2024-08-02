شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلاح يخسر من فرنسا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب السلاح من فرنسا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 ، ويلعب علي المركز 5 الي 8 في دورة الألعاب الأولمبية التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى

في شأن أخر ، حقق عزمى محيلبة لاعب منتخب الرماية 71 طبق من أصل 75 فى تصفيات اليوم الأول بمنافسات الاسكيت بأولمبياد باريس .

وشهدت الجولة الأولى تحقيق الرامي عزمى محيلبة 24/25 و الثانية 25/25 و الثالثة 22/25 .

وحقق إبراهيم كريم المركز الـ41 من أصل 44 فى منافسات الرماية 50 متر 3 أوضاع بأولمبياد باريس 2024.

ويشارك الاتحاد المصري للرماية بـ 11 لاعبًا ولاعبة وهم: عزمي محلبية، محمد حمدي، إبراهيم أحمد، عمر هشام، عمر خالد، ريماس وليد، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، مي مجدي، نور عباس، وماجي مصطفى.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك