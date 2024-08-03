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على غير العادة.. آخر ظهور لرونالدو مع جورجينا في إسبانيا (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ظهر لاعب النصر ومنتخب البرتغال، ، على غير العادة أثناء عطلته مع أسرته في إسبانيا.

وخرج رونالدو عن أسلوبه المعتاد في المظهر، حيث ظهر في صورة مع شريكته جورجينا رودريجيز، وهو يرتدي نظارة كما ارتدى قميصًا وشورتًا متطابقين في اللون.

ويقضي رونالدو فترة العطلة الصيفية، عقب المشاركة مع منتخب البرتغال في بطولة يورو 2024، التي خرج منها بدور ربع النهائي أمام فرنسا بركلات الترجيح.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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