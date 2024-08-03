شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 3-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 3 - 8 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها موتسيبى رئيس الاتحاد الأفريقى يهنئ جمال علام رئيس اتحاد الكرة بتأهل المنتخب الأولمبى لنصف نهائى أولمبياد باريس، أحمد فتحى يرحل عن بيراميدز ويقترب من الإسماعيلى.

موتسيبى يهنئ جمال علام بتأهل المنتخب الأولمبى لنصف نهائي أولمبياد باريس

هنأ الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نظيره جمال علام رئيس الاتحاد المصري، بعد تأهل منتخب مصر الأولمبي لنصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، على حساب باراجواي.

أحمد فتحي يرحل عن بيراميدز نهاية الموسم ويقترب من الإسماعيلي

يرحل أحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، عن الفريق السماوي بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري، ليسدل الستار على رحلة الجوكر الذي انضم لبيراميدز فى 11 أبريل 2020.

كهربا يغيب عن مران الأهلي الجماعي وتقلص فرص مشاركته فى مباراة المقاولون

تغيب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي عن مران الفريق الجماعي اليوم السبت؛ واكتفى بجلسة في الجيم؛ ولم يشارك اللاعب في مران الامس واكتفى أيضاً بجلسة في الجيم ليقترب من الغياب عن قائمة الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة من مساء غد الأحد؛ في الدوري المصري.

48 لاعبًا في معسكر منتخب مصر مواليد 2007

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة أسامة نبيه، انطلاق معسكر الفريق يوم 5 أغسطس الجاري حتى يوم 7 من الشهر ذاته بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

تأهيل عبد الله السعيد فى "الجيم" وإراحة دونجا من مران الزمالك

وضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيلياً واستشفائياً خاصاً لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة أمس أمام الجونة، وذلك على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة إنبي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل جلسة جوميز مع اللاعبين قبل مواجهة إنبى

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة إنبي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

مصدر يكشف حقيقة اقتراب ظهير حسنية أغادير المغربي من تدعيم صفوف الأهلي

دخل المغربي جمال الشماخ ظهير أيسر حسنية أغادير المغربي دائرة المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل رغبة الإدارة الحمراء في التعاقد مع ظهير أيسر جديد.

اتحاد الكرة: المنتخب الأولمبى فى وصافة الأعلى تصنيفاً فى أولمبياد باريس

حصل منتخب مصر الأولمبي على أعلى تقييم، وفق منصة sofa score العالمية، في دورة الألعاب الأولمبية بعد بلوغه نصف نهائي منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، على حساب باراجواي.