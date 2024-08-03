شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتعاقد مع ثنائى الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو الجونة مع ثنائى الإنتاج الحربى حسن ياسين وإسلام جابر لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، في إطار تدعيم صفوف الفريق بصفقات جيدة استعدادا للموسم المقبل.

ويسعى مسئولو الجونة التعاقد مع صفقات من القسم الثانى، في إطار المبالغ المالية الموضوعة من مجلس الإدارة لعلاء عبد العال المدير الفني للفريق، الذى نجح خلال الموسم الحالي في أول موسم بعد صعود الفريق في جمع 33 نقطة، وأصبح قريبا من البقاء بالدورى الممتاز.

يذكر أن الجونة تلقى هزيمة بالأمس أمام الزمالك بهدف دون مقابل جمدت رصيده إلى 33 نقطة، ويستعد الفريق حاليا لمباراته المقبلة أمام بلدية المحلة فى الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدورى باستاد خالد بشارة يوم 13 أغسطس الجارى.