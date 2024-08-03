شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمنع وجود "التابلت" على دكة الأجهزة الفنية خلال المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب اتحاد الكرة من جميع المراقبين في مباريات الدورى وكذلك أطقم الحكام ضرورة التأكد من عدم وجود أجهزة إلكترونية على دكة البدلاء بالملاعب خلال المباريات.

يأتى قرار اتحاد الكرة بعد تكرار أزمات خلال المباريات بسبب مشاهدة الأجهزة الفنية لأحداث مبارياتهم على شاشات صغيرة داخل الملعب وانفعالهم عند الشعور بوجود أي قرارات تحكيمية خاطئة ضدهم.

ووفقا لمصادر في اتحاد الكرة إنه تلاحظ وجود شاشات أجهزة إلكترونية (تابلت) مع الأجهزة الفنية، مما تسبب في أزمات متكررة وإثارة ضد قرارات الحكام أثناء إقامة المباريات، وهو الأمر الذى يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم التي تمنع تشغيل أي شاشات تليفزيونية للمباراة أثناء إقامتها.

وشهدت مباريات الدورى المصرى خلال الأسابيع الأخيرة حالات جدل كثيرة وثورة من الأجهزة الفنية على القرارات التحكيمية، أبرزها تهديد مسئولى سيراميكا بالانسحاب من مباراة الأهلى؛ بسبب احتساب ركلة جزاء قبل أن يتراجعوا سريعا، بخلاف قرارات كثيرة أثرت على أجواء المباريات.