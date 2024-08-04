ملف رياضة الخليج 365.. محمد صلاح يعلق على احتفال زيزو.. والغيابات تضرب الأهلي قبل لقاء المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها انسحاب نائل نصار من أولمبياد باريس 2024، وتفاصيل إصابة زيزو، وغيابات الأهلي عن المقاولون العرب.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

الخليج 365 يكشف تفاصيل إصابة زيزو وموقفه من مباراة فرنسا

تعرض أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر، لإصابة قوية خلال مباراة باراجواي مساء أمس، في ربع نهائي أولمبياد باريس، وخرج مستبدلا ليشارك كريم الدبيس بدلا منه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بسبب الحصان".. رسميا انسحاب نائل نصار من أولمبياد باريس 2024

أعلن الاتحاد المصري للفروسية، في بيان رسمي اليوم السبت، انسحاب نائل نصار من منافسات الفروسية في أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد صلاح يعلق على احتفال زيزو بالتأهل إلى نصف نهائي الأولمبياد (صورة)

علق محمد صلاح لاعب منتخب مصر الأول وليفربول الإنجليزي، على احتفال أحمد سيد زيزو بتأهل المنتخب الأولمبي إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أولمبياد باريس| آدم أصيل.. حكاية مَصري يلعب لتركيا: "غيرت اسمي وبلدي لأكون بطلا"

تمتلأ ساحات الأولمبياد بالكثير من القصص المثيرة، لكن قصة آدم ربما لا تتكرر كثيرًا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماذا سيحدث لو لعب ميسي في الدوري الإنجليزي؟.. صلاح يجيب

أجاب لاعب ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، عن سؤال ماذا سيحدث حال مشاركة ميسي في الدوري الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ميدالية عربية جديد".. إيمان خليف تحجز مقعداً في نصف نهائي الملاكمة سيدات بأولمبياد باريس

تمكنت الجزائرية إيمان خليف، من تحقيق الفوز على حساب المجرية لوكا آنا هاموي، بنتيجة 5-0، في الدور ربع النهائي لمنافسات الملاكمة سيدات وزن 66 كيلو، في أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"من الصعب التحكم به".. هنري يعلق على مواجهة منتخب مصر الأولمبي في نصف نهائي أولمبياد باريس

علق تيري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، على مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب مصر الأولمبي، في نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

دخل السجن لاتهامه بالاغتصاب.. أزمة لاعب هولندي في أولمبياد باريس 2024 (صور)

تأهل منتخب هولندا للكرة الشاطئية رجال إلى دور ثمن نهائي أولمبياد باريس 2024، رغم الخسارة أمام النرويج أمس الجمعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

غيابات الأهلي في مباراة المقاولون العرب بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره المقاولون العرب غداً، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا