ستوري نجوم كرة القدم.. تدريبات صلاح.. عزف ميدو.. وتهنئة وائل جمعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في تدريبات فريق ليفربول.

وقام أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، بنشر عدد من الصور رفقة المدير الفني السابق، للمنتخب الوطني حسن شحاتة.

وحرص نجم النادي الأهلي رضا سليم على نشر صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في تدريبات الفريق.

كما قام أحمد حسام ميدو نجم المنتخب المصري السابق، بنشر صورة له خلال عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قيامه بعزف مقطوعة موسيقية.

ونشر نجم النادي الأهلي السابق أنتوني موديست، صورة له رفقة أحد أصدقائه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وشارك نجم ريال مدريد جود بيلينجهام، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقام حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بنشر صورة له رفقة مجموعة من أصدقائه.

وهنأ سعد سمير لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، نجم النادي الأهلي السابق وائل جمعة، بمناسبة عيد ميلاده.

وحرص أحمد نبيل كوكا على تهنئة مروان عطية نجم النادي الأهلي، بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما معاً.

وقام النجم الفرنسي كليان مبابي، بنشر صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات.

كما قام النجم البرازيلي نيمار بنشر عدد من الصور، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية، داخل صالة الجيم.

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