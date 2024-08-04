شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الوكيل: منتخب اليد جاهز لأي منافس.. ونتمنى حصد ميدالية أولمبية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب عمر الوكيل، لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد ، عن سعادته بالفوز على الأرجنتين في اللقاء الذي انتهى منذ قليل فى ختام دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال عمر الوكيل، فى تصريحات عقب المباراة، "ضغط المباريات السابقة في الأولمبياد أثر علينا بعض الشيء، في بداية مباراة اليوم، ما أدى إلى تأخرنا فى نتيجة الشوط الأول بسبب الإجهاد:.

وأضاف الوكيل، "توقيت المباراة اليوم كان مبكرًا عن باقي المباريات السابقة، لذلك تأخر اللاعبون فى الدخول في أجواء اللقاء ولكن المهم الفوز في النهاية.. نركز حاليا على مباريات دور الثمانية، ولا نعلم من منافسنا في الدور المقبل، ولكننا نستعد له بدنيًا وفنيًا، ولا يهم من هو لأننا جاهزون.



واختتم الوكيل تصريحاته أن جميع اللاعبين يفعلون كل ما بوسعهم من أجل تحقيق ميدالية أولمبية .