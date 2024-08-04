"بالعجلة والنظارة".. 30 صورة لرونالدو وجورجينا في عطلة إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قضى لاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، فترة العطلة الصيفية مع شريكته جورجينا وأولاده في إسبانيا.

وظهر رونالدو في صور نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" وهو يستقل دراجة (عجلة)، وفي صورة أخرى ارتدى نظارة على غير عادته.

وجاء ذلك عقب المشاركة مع منتخب البرتغال في بطولة يورو 2024، التي خرج منها بدور ربع النهائي أمام فرنسا بركلات الترجيح.

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو سبق له وأن قضى 9 سنوات في إسبانيا، عندما كان لاعبا في ريال مدريد، حيث انضم في موسم 2009/10 ورحل إلى يوفنتوس في موسم 2018/19.

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