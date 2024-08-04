شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه السد القطرى بالزي الأساسى ودخول الجماهير بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

انتهى منذ قليل الاجتماع الفني لمباراة الإسماعيلي والسد القطري الودية، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الغد، الاثنين، على ملعب "جاسم بن حمد"، ضمن احتفالات الدراويش بالمئوية.

واتفق الفريقان على خوص الإسماعيلي المباراة بزيه الأساسي، كما يخوض السد المواجهة بزيه الأساسي أيضا، وقرر الناديان حضور الجماهير للمباراة بالمجان، على أن يتم فتح بوابات ملعب اللقاء، قبل المباراة بساعتين.

وشهد الاجتماع حضور، عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، وطارق أبو الليل، مدير إداري الفريق.

ووصلت بعثة الإسماعيلي، إلى قطر أمس، السبت، وخاض الفريق مرانه الأول، وسط حالة من التركيز الشديد.

وضمت قائمة الإسماعيلى التى تتوجه لقطر كلا من: "أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمى ومحمد دسوقي ومحمد عمار ومحمد نصر وحاتم سكر وعبد الكريم مصطفى وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومروان حمدي ونادر فرج وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي والبوركيني إيريك تراوري وخالد النبريص والإثيوبي بنيام وداجو وحسن صابر وعمر القط وإبراهيم عبد العال.