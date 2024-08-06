ملف الخليج 365.. خسارة الفراعنة أمام فرنسا.. رباعية الزمالك.. إحالة قضية أحمد رفعت للنيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الاثنين، أبرزها سقوط المنتخب الأولمبي أمام فرنسا بباريس 2024، فوز الزمالك على إنبي برباعية، وأخيراً تعليق إبراهيم فايق ونادر شوقي على إحالة قضية النجم الراحل أحمد رفعت للنيابة العامة.

نستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الاثنين:

حلم الذهبية يتبخر.. منتخب مصر الأولمبي يسقط أمام فرنسا وينافس على البرونزية

يلاقي منتخب مصر نظيره الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، اليوم الإثنين. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الزمالك يضرب إنبي برباعية منسي وأوباما في الدوري المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا على نظيره إنبي برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة والمؤجل من الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد أول مباراة لمحمد صلاح في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، في بيان رسمي، جدول مباريات البطولة موسم 2024-2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد تجديد تعاقده".. ماذا قدم عمرو السولية مع النادي الأهلي؟

أعلن النادي الأهلي اليوم الإثنين، تجديد عقد نجم خط الوسط، عمرو السولية، لمدة موسم واحد، لينتهي عقد اللاعب بذلك حتى عام 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بأوامر من الرئيس السيسي".. إبراهيم فايق يعلق على فتح التحقيق في قضية أحمد رفعت

علق الإعلامي الرياضي، إبراهيم فايق، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح تحقيق في قضية الراحل أحمد رفعت. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

نجمة جمباز الأولمبياد المصرية :"الجميع يقول إنني شبه ملامح محمد صلاح" (صور)

علقت جنا هاني إسماعيل لاعبة منتخب مصر للجمباز على وجود تشابه في الملامح بينها وبين الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول تعليق من نادر شوقي على قرار الرئيس السيسي

علق نادر شوقي وكيل اللاعبين، وكيل الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت السابق، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح تحقيق في قضية الراحل أحمد رفعت. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

إسبانيا إلى نهائي أولمبياد باريس غلى حساب المغرب

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي أولمبياد باريس 2024، عقب الفوز على المغرب بنتيجة 2-1 في نصف النهائي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الصور الأولى من استعدادات استقبال البطل الأوليمبي محمد السيد

يعود لاعب منتخب مصر للسلاح محمد السيد إلى مصر اليوم الإثنين، قادماً من فرنسا، بعد الحصول على الميدالية البرونزية، في أولمبياد باريس 2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ميدالية محتملة.. عبد اللطيف منيع يخسر في ربع نهائي المصارعة وينتظر منافسات الترضية

خسر المصري عبد اللطيف أمام نظيره التشيلي ياسماني أكوستا في ربع نهائي المصارعة وزن 130 كيلو جرام بأولمبياد باريس 2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

" محرج".. إبراهيم فايق يوجه رسالة إلى هؤلاء بعد قرار الرئيس السيسي بشأن قضية أحمد رفعت

وجه الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "الكورة مع فايق" رسالة نارية إلي المتسببين في وفاة النجم الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر الأسبق. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)