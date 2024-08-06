الامارات | انطلاق «الرياضة في إقامة دبي» بهدف تعزيز لياقة الموظفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ممثلة بقسم الشؤون الرياضية، فعاليتها الرياضية الثانية تحت عنوان «الرياضة في إقامة دبي»، وتستمر على مدى أربعة أيام، متضمنة مجموعة من المسابقات والأنشطة الرياضية، وذلك ضمن جهود توفير بيئة عمل صحية وسعيدة ومنتجة للموظفين.

واستهلت الفعالية أنشطتها بكلمة ألقاها مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري، أكد من خلالها أهمية مثل هذه الفعاليات بتعزيز الوعي بممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتأمين بيئة عمل صحية تشجع على النشاط والحيوية، وتحفز جميع الموظفين على المشاركة من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة. كما أوضح مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في إقامة دبي اللواء عوض العويم، أن «هذه الفعالية تأتي في إطار جهودنا المستمرة نحو تعزيز نمط الحياة الصحي للموظفين».

من جانبه، أشار رئيس قسم الشؤون الرياضية في الإدارة العامة النقيب راشد محمد المري، إلى مساعي إقامة دبي لتقديم الأفضل لموظفيها من خلال تنظيم فعاليات رياضية مميزة، تُلبي احتياجاتهم البدنية والنفسية، وذلك من خلال تنوّع الأنشطة التي تناسب الجميع وتُتيح لهم فرصة الاستفادة من الفوائد الصحية والنفسية للنشاط الرياضي.