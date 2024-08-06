إيمان خليف "ذكر".. صدمة وتأكيد جديد من الاتحاد الدولي للملاكمة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: تتخذ قضية لاعبة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بعداً أكثر تعقيداً، فقد دخل الاتحاد الدولي للملاكمة على الخط، متحدياً اللجنة الأولمبية الدولية، حيث يرى الاتحاد الدولي أن لاعبة الجزائر "ذكر" وليست "أنثى"، فيما تصر اللجنة الأولمبية الدولية على الدفاع عن حق إيمان في مواصلة مشوارها في الأولمبياد الباريسي باعتبارها "أنثى" ويحق لها التنافس مع الإناث للفوز بميدالية أولمبية.

وخلال مؤتمر صحافي نظمه الإثنين في باريس، زعم الاتحاد الدولي للملاكمة أن الاختبارات التي أجريت على الملاكمتين الجزائرية إيمان خليف والتايوانية يو-تينغ لين أظهرت أنهما "ذكران".

ولم تتأخر اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية في الرد، وفقاً لتقرير "فرانس 24"، فقالت في بيان "نود أن نوضح للرأي العام المحلي والدولي أن الجزائر ليست عضوا في الاتحاد الدولي للملاكمة، ونحن لا نعترف به كمنظمة شرعية، ولا يوجد له أي صلة بالألعاب الأولمبية، بطلتنا، إيمان خليف، تظل غير متأثرة بادعاءات الاتحاد الدولي للملاكمة الباطلة".

الاتحاد الدولي للملاكمة قال في وقت سابق إنه استبعد الجزائرية إيمان خليف والتايوانية يو-تينغ لين من بطولة العالم 2023 بعدما فشلت الملاكمتان في اختبارات أهلية الجنس، من دون تحديد ماهية الاختبارات.

ومقابل الموقف المتشدد من قبل الاتحاد، سمحت اللجنة الأولمبية للملاكمتين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، فتأهلت كلاهما إلى الدور نصف النهائي وبالتالي ضمنتا ميدالية، ودخل الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية بنزاع مفتوح.

مؤتمر يكشف الحقائق

ونظم الاتحاد الدولي مؤتمرا صحافيا الإثنين في باريس لتوضيح الاختبارات التي خضعت لها خليف ولين العام الماضي، وما أظهرته النتائج.

وقد أدلى مسؤولون في الاتحاد ورئيسه رجل الأعمال الروسي المرتبط بالكرملين عمر كريمليف الذي كان في مكالمة فيديو عن بُعد، بسلسلة من التصريحات المتناقضة أمام غرفة مليئة بالمراسلين.

شدد المسؤولون أنهم مقيدون أيضا بالسرية الطبية.

كان الأمر واضحا عندما قال الطبيب اليوناني يوانيس فيليباتوس، الرئيس السابق للجنة الطبية في الاتحاد الدولي، إنه تم اكتشاف "عيوب" في فحوصات الدم في عام 2022.

وأفاد مسؤولون بأن الملاكمتين خضعتا للفحوصات مرة أخرى في عام 2023 لتأكيد النتائج الأولية، وبعد ذلك تم استبعادهما، وأضاف فيليباتوس "النتيجة الطبية ونتيجة الدم كلاهما يقول هاتين الملاكمتين ذكران".

وتابع "المشكلة هي أن لدينا فحصين للدم مع النمط النووي للذكور. هذا هو الجواب من المختبر".

والنمط النووي هو مجموعة كاملة من الكروموسومات لدى الفرد، وفقا للمعهد الوطني لأبحاث الجينوم البشري في الولايات المتحدة، ويمكن أن تكون أيضا صورة تم إنتاجها في المختبر وتستخدم للبحث عن تشوهات في عدد الكروموسومات أو بنيتها.

بيان جزائري

ولم تتأخر اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية في الرد، فقالت في بيان "نود أن نوضح للرأي العام المحلي والدولي أن الجزائر ليست عضوا في الاتحاد الدولي للملاكمة. نحن لا نعترف به كمنظمة شرعية، ولا يوجد له أي صلة بالألعاب الأولمبية. بطلتنا، إيمان خليف، تظل غير متأثرة بادعاءات الاتحاد الدولي للملاكمة الباطلة".

وأضاف "إلى كل الجزائريين، نؤكد لكم أن تصريحات الاتحاد الدولي للملاكمة لا تعدو كونها كلمات جوفاء وزوبعة في فنجان، ولا تأثير لها على مستقبل بطلتنا أو مسيرتها الأولمبية. بعثتنا وإيمان خليف نفسها تواصلان التركيز ولا تأبهان لهذا الكلام الفارغ من الاتحاد الدولي للملاكمة".

وتابع "نحن نقف بثبات مع إيمان خليف ولن نتأثر بالمنظمات غير الشرعية. عزيمتنا لا تتزعزع، ودعمنا لرياضيينا لا حدود له. شكرا لتفهمكم ودعمكم المستمر. ابقوا أقوياء وواثقين بأبطالنا!"

الألماني باخ يدافع عن ابنة الجزائر

ودافع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ومسؤولون رفيعو المستوى من الجزائر وتايوان بشدة عن خليف ولين، قائلين إنهما ولدا وترعرعا كنساء، ولديهما جوازات سفر تؤكد ذلك.

واتهمت الهيئة الأولمبية، التي طردت الاتحاد الدولي للملاكمة من الحركة الأولمبية، الأخير باتخاذ "قرار تعسفي" بشأن استبعاد الثنائي في عام 2023. كما خاضت خليف ولين أولمبياد طوكيو عام 2021، لكنهما لم تفوزا بميدالية وتنافسا من دون تسليط أضواء الجدل عليهما.

أفادت اللجنة الأولمبية الدولية "إن محتوى وتنظيم المؤتمر الصحافي للاتحاد الدولي للملاكمة يحدثك عن كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذه المنظمة ومصداقيتها".