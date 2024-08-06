شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني يضع الرتوش النهائية قبل مواجهة سيراميكا بنهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

يضع عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه استعداداً لمواجهة سيراميكا في نهائي كأس رابطة الأندية، المقرر لها التاسعة مساء غد، الأربعاء، باستاد الدفاع الجوي.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن بسيونى قائمة المباراة لدخول معسكر مغلق الليلة، ويكثف بسيونى جلساته مع لاعبى فريقه لتحفيزهم على التتويج بكأس رابطة الاندية المحترفة لأول مرة فى تاريخ النادى.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه عمر السعيد مهاجم الفريق فى مباراة سيراميكا بنهائى كأس الرابطة بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب اللاعب عن مباراة الداخلية الأخيرة التى فاز بها الطلائع بهدف دون رد بسبب تعرضه للطرد فى لقاء فاركو بالدوري.

ويطمح فريق طلائع الجيش في التتويج لأول مرة بكأس رابطة الأندية بعدما وصل إلى المرحلة الأخير من البطولة، وتحقيق اللقب الثانى في تاريخ النادى بعد التتويج بلقب السوبر المحلى 2020/ 2021 مع عبد الحميد بسيونى أيضا.

بدأ فريق الطلائع مشوار كأس الرابطة هذا الموسم بالفوز على زد بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز على فاركو بهدف نظيف ليتصدر مجموعته ويتأهل لدور ربع النهائي.

ونجح طلائع الجيش في الفوز على الجونة بركلات الترجيح 6/ 5 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله، كما أطاح بفريق المصرى في نصف النهائي بنفس السيناريو بعد الفوز بركلات الترجيح "3/ 1" بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله.

نجح عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش في تقديم أوراق تألقه هذا الموسم كأحد أبرز المدربين الوطنيين الذين تركوا "بصمة" مع طلائع الجيش بفضل النتائج القوية التي حققها مع الطلائع.

لم يحتج بسيوني إلى وقت طويل حتى يُحقق نتائج قوية مع الطلائع هذا الموسم فبمجرد توليه المسئولية يوم 31 مايو 2023 ، نجح في قيادة الفريق إلى انتصار تلو الأخر وحصد الكثير من النقاط بشكل جعله ينجو من دوامة الهبوط بالموسم الماضى كما واصل تألقه هذا الموسم ونجح فى الابقاء على الطلائع بين الكبار بعكس فرق أخرى كثيرة مازالت تواجه شبح الهبوط رغم إمكانياتها المالية والفنية الكبيرة.

أستطاع الطلائع تقديم مباريات قوية أمام فرق كبيرة ، بفضل التناغم بين لاعبي الفريق وتحت القيادة الفنية القوية لعبد الحميد بسيوني منذ بداية الموسم الجاري ، ونجح المدير الفني في تنفيذ عملية "الروتيشن" بشكل جيد بشكل ساعده على منح الفرصة لمعظم لاعبي الفريق تقريباً.

لم يُبالغ عبد الحميد بسيوني في طلباته الفنية مطلع الموسم الجاري وتعامل بشكل احترافي مع العناصر المُتاحة في الفريق ، ونجح في بناء فريق قوي بالتنسيق مع إدارة النادي ليظهر الطلائع في النهاية بهذا الشكل القوي الذي أشاد به جميع الخبراء والنقاد والمُحللين.