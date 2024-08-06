"على خطى المنتخب الأولمبي".. مصر تنتظر ميدالية برونزية جديدة بعد فوز منيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تنتظر البعثة المصري بدورة الألعاب الأوليمبية التي تقام حاليا في باريس، إنجاز جديد بتحقيق ميدالية برونزية ضمن منافسات المصارعة.

ونجح عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة، في تحقيق الفوز على كيريل ميلوف بطل بلغاريا بنتيجة 6-4، في في مباراة الترضية.

ونجح منيع في التأهل لخوض مباراة الميدالية البرونزية وسيواجه الصيني لينج زي مينج، وزن 130 كجم.

جدير بالذكر، أن المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، ينتظر تحقيق ميدالية برونزية هو الآخر، حيث يواجه نظيره منتخب المغرب يوم الخميس، بعدما خسر أمس من المنتخب الفرنسي بنتيجة 3\1

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