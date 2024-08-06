شكرا لقرائتكم خبر عن منافس مصر.. مدرب كاب فيردي مرشح لقيادة أحد فرق القمة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

اقترب بيدرو بابيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي من العمل في الدوري المصري وقيادة أحد فرق القمة في مصر، بعد النجاحات التي حققها مدرب الرأس الأخضر في قيادة منتخب بلاده خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، حيث لعب في مجموعة منتخب مصر وكان ندا ومنافسا قويا للفراعنة.

وأكد كريم حلمي مدير أعمال مدرب كاب فيردي أن بابيستا لا يمانع في التدريب بالدوري المصري والاكتفاء بالفترة التي قضاها في قيادة منتخب بلاده، رغم ارتباطه بعقد مستمر مع منتخب الرأس الأخضر، في ظل رغبته لخوض تحدي جديد والعودة للعمل مع الأندية لطموحه في تحقيق إنجازات جديدة بعد تجربته المميزة مع منتخب كاب فيردي.

أوضح كريم حلمي أن بابيستا يدرس العروض المقدمة من أحد الأندية المصرية في الوقت الحالي، في ظل قناعته بقوة الدوري المصري وقوة المنافسة التي يشهدها الايجبشان ليج، بخلاف أن مدرب كاب فيردي يرحب بقبول عرض جديد يكون لديه مشروعا وطموحا لبناء فريق قوي والمنافسة على تحقيق الألقاب المحلية والقارية.

يذكر أن منتخب كاب فيردي يقع في نفس مجموعة منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب، مع منتخبات بوتسوانا، موريتانيا، كاب فيردي، ومن المقرر أن يلعب منتخب كاب فيردي مع منتخب مصر يوم 6 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات الإفريقية.

وقاد بابيستا منتخب الرأس الأخضر لتصدر مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة و كان الحصان الأسود للبطولة، حيث فاز علي غانا 2/1 وعلي موزمبيق 3/0 وتعادل مع منتخب مصر 2/2، وفاز علي موريتانيا 1/0 في بطولة الكان اأخيرة، وتعادل مع منتخب جنوب أفريقيا 0/0، وفاز على كلا من غانا 0/0 وغينيا الاستوائية 0/0 و ليبيا 1/0 ، وتعادل مع أنجولا 0/0 خلال التصفيات الإفريقية والمباريات الودية تحت قيادة بابيستا.