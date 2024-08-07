شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام سموحة بالدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الاربعاء استعداداته لمواجهة سموحة الحاسمة بالدوري المصري حيث يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بالإسكندرية الليلة.

ويعكف كولر على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري بحثاً عن تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلى أمام سموحة فى الدوري

يواجه الأهلى نظيره سموحة في التاسعة مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلى وسموحة في الدوري

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 25 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 70 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.

نتيجة أخر ظهور للأهلى وسموحة الدوري

فاز الاهلى على المقاولون العرب برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز سموحة على المصري البورسعيدى بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.