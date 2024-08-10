الامارات | درّاج فريق الإمارات فاين يفوز بسباق الزمن في «بورغوس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز درّاج فريق الإمارات، البطل الأسترالي جاي فاين، بالمرحلة الرابعة من سباق فويلتا بورغوس في إسبانيا.

وانطلق جاي فاين على المسار الممتد لمسافة 18.5 كيلومتراً بسرعة مذهلة، مسجلاً زمناً مثيراً قدره 19 دقيقة و51 ثانية، ومحققاً متوسط سرعة قدره 55.9 كيلومتراً في الساعة خلال سباق الزمن من سانتا ماريا ديل كامبو إلى بامبلييغا.

ويُعتبر هذا الانتصار الأول له منذ تعرضه لكسور متعددة في الفقرات، جراء الحادث الذي تعض له في سباق يتزوليا باسك كونتري في أبريل الماضي.

وقال فاين في تصريحات صحافية عقب نهاية السباق: «أشعر بشعور رائع للغاية. أنا سعيد جداً بقوة ساقيّ، خصوصاً في سباقي الأول بعد الإصابة، لقد كانت رحلة طويلة للعودة منذ الحادث. لقد كانت زوجتي داعمة وصبورة طوال الوقت، وكان الفريق على اتصال دائم لمحاولة إعدادي ومساعدتي على استعادة صحتي. قبل أربعة أشهر فقط كنت في وحدة العناية المركزة، ليس بعيداً عن هنا، ومن المذهل أن أعود وأقف على قمة المنصة الآن».

يُذكر أن فين فيشر بلاك يحتل الآن المركز الثالث في التصنيف العام بفارق 34 ثانية عن المتصدر سيب كوس (فيسما لاب)، وذلك قبل المرحلة النهائية التي ستُقام اليوم الممتدة من فرياس إلى كونداو دي تريفينو بطول 156 كلم.

نتائج المرحلة الرابعة

1. جاي فاين (فريق الإمارات) 19:51

2. إدواردو أفيني (فريق فيسما لاب) + 12

3. أنطونيو تيبيري (فريق البحرين - فيكتوريوس) + 13

التصنيف العام بعد المرحلة الرابعة

1. سيب كوس (فريق فيسما لاب) 11:44:38

2. ماكس بول (فريق دي إس إم - فيرمينيش) + 5

3. فين فيشر بلاك (فريق الإمارات) + 34