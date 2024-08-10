جوارديولا: إيدرسون من أفضل مسددي ركلات الجزاء في السيتي

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بلاعبه إيديرسون مورايش حارس مرمى السماوي

وأكد جوارديولا أن إيدرسون من أفضل المسددين لركلات الجزاء في مانشستر سيتي، بجانب مهاجمي الفريق.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على غريمه مانشستر يونايتد بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما في كأس الدرع الخيرية.

وأشار جوارديولا في تصريحات عبر قناة ITV: “لقد استمتعت بالموسم الماضي ضد غريمنا مانشستر يونايتد، وبداية الموسم الجديد بحصد لقب هو أمر جيد، نحن سعداء حقًا”.

وتابع: “مانشستر يونايتد في التحولات يعتبر أحد أفضل الفرق في العالم، ومن الصعب السيطرة على يونايتد، لكن في النهاية فعلنا ذلك”.

وتايع: “هدفنا الآن ليس تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، ولكن نهدف لمحاولة الفوز بالمباراة القادمة، هذا ما يتعين علينا القيام به”.

واسترسل: “مانويل أكانجي؟، لقد أهدر ركلة جزاء في بطولة يورو 2024 وأنا أحب أنه كان يتمتع بالشخصية اللازمة لتسديد الركلة الحاسمة ضد يونايتد”.

واختتم جوارديولا حديثه بالقول: “إيدرسون أفضل منفذ لركلات الجزاء لدينا إلى جانب إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين، الثلاثة هم الأفضل لدينا”.