رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام التعاون في السوبر السعودي

يقدم موقع “كورة 365″، التشكيل المتوقع لنادي النصر أمام نظيره التعاون، المقررة بعد غد الأربعاء على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

ويشارك “العالمي”، في كأس السوبر بصفته وصيف الدوري والكأس، بينما جاء التعاون مستفيدًا من احتلال المركز الرابع في الدوري.

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تشكيل النصر المتوقع لمباراة التعاون في كأس السوبر السعودي 2024

حارس المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام – إيمريك لابورت – علي لاجامي – أليكس تيليس

وسط الملعب: عبد الله الخيبري – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: أيمن يحيى – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو

الجدير بالذكر أن الفائز من هذه مباراة النصر أمام التعاون، سيضرب موعدًا مع بطل موقعة الهلال والأهلي المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء، في المواجهة النهائية يوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري.