الامارات | 14 لاعباً يمثلون منتخب بناء الأجسام في بطولة غرب آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام يوم غدٍ إلى سلطنة عُمان، للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في العاصمة العُمانية، مسقط، خلال الفترة من الـ15 إلى الـ18 من أغسطس الجاري، ويرأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، أحمد جوهر، وتضم: رئيس اللجنة الفنية محمد شاهين الحوسني، والمدير الفني زويد سالمين الزعابي، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني، و14 لاعباً، هم: راشد المهيري وعبدالله فيصل البستكي وعصام الغص وعبدالله الختال وماهر خليل البدواوي وعبدالله حسن عيسى وأحمد التميمي وأحمد المعلا وراشد الشميلي وصابر الشحي وعبدالله المرزوقي وثاني خميس وخالد المزروعي ومحمد خميس.

بدوره، أكد رئيس البعثة، أحمد جوهر أن المنتخب يطمح إلى تحقيق أفضل الإنجازات في البطولة على الرغم من قوتها، إضافة إلى إعطاء فرصة مضافة للاعبين للاحتكاك، خصوصاً مع انضمام لاعبين جدد لتشكيلة المنتخب.