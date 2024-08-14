شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة الطلائع الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك فى الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، تحديا جديدا عندما يقود الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة دورى nile.



أرقام جوميز

أرقام جوميز مع الزمالك

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 34 مباراة حقق 20 فوزا وسبعة تعادلات وتلقى الخسارة 7 مرات وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق طلائع الجيش بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التى سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية فى الأمتار الأخيرة.

ويغيب عن الزمالك عمر جابر وحمزة المثلوثى ومصطفى شلبى وسيف الدين الجزيرى وناصر ماهر خماسى الزمالك للحصول على راحة من المباريات فى ظل الإجهاد الذى يعانى منه الخماسى بسبب ضغط المباريات.

كما يغيب من حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال وأحمد مصطفى "زيزو" بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأولمبى عقب المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بباريس، بالاضافة إلى أحمد فتوح ومحمد صبحى لاعبا الفريق بسبب الحادث الذى تعرض له فتوح وأدى لدهس شخص على طريق الساحل ولاقى حتفه.

وفاز الزمالك على زد اف سى بهدف دون رد بأخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر الطلائع من بيراميدز بخماسية مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة.