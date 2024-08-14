شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس يرد على فريدة عثمان: تحاول تبرئة نفسها أمام الرعاة والرأى العام والان مع تفاصيل الخبر

أكد ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن فريدة عثمان السباحة المصرية، مصدومة من عدم تأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وهو ما نتج عنه عدم توفيقها في الفيديو الذي نشرته مساء الثلاثاء.

وقال إدريس فى تصريحات لموقع اتحاد السباحة، إن فريدة عثمان، سباحة عالمية، لكنها تعاني من مشكلة أولمبية، موضحًا أنها تحاول خلال الـ3 سنوات الماضية التأهل لأولمبياد باريس ولكنها لم تنجح في تحقيق ذلك حيث حصلت على التأهل عن طريق المقعد الإفريقي خلال مره واحده وتأهلت Acut مرتين في الأولمبياد واستنفذت بذلك فرصها في ذلك الأمر خلال أولمبياد باريس 2024.

وأوضح أن فريدة عثمان تعيش في أمريكا خلال السنوات الماضية، بينما اتحاد السباحة يتحمل مصاريف كثيرة للغاية مقابل خطة تم وضعها لها من أجل تأهيلها وتدريبها في أمريكا، مشددًا على أن فريدة عثمان بطلة وقدمت الكثير للسباحة المصرية.

وشدد ياسر إدريس، على أن المشاركة في الدورة الأفريقية لا تعطل مسيرة فريدة عثمان كما ذكرت، بينما لم تكن موفقة في الفيديو الذي تحدثت فيه عن وجود خطأ إداري أدى لعدم مشاركتها في الأولمبياد، خاصة وأنها حصلت على فرصتها كاملة من دعم مالي ومعنوي للمشاركة في باريس 2024.

وواصل تصريحاته، بأنه يقدر موقف فريدة عثمان، خاصة وأنها تفعل ذلك من أجل تبرئة نفسها أمام الرعاة والرأي العام، بينما ما قالته بشأن الإيميلات الخاطئة، لم يحدث من الأساس، مضيفًا «لست غاضبًا منها وأعلم أن لديها رعاة وترغب في تبرئة نفسها أمامهم من ارتكاب أي أخطاء».

وسبق أن نشرت فريدة عثمان مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيه: "فوجئت وقت تواجدي في الدوحة بطلبهم مني السفر للدورة الإفريقية في غانا، من أجل حصد ميداليات، وهذا كان ليس من ضمن خططي"، وأضافت: "أبلغوني أن الدورة الإفريقية غير مؤهلة للأولمبياد، فوضعتها ضمن خطة التدريبات، وفوجئت فيما بعد بأنها مؤهلة، ولكن لم أتأهل بسبب 2 جزء من الثانية".

وتابعت: "هناك 3 طرق للتأهل إلى الأولمبياد، من ضمنها طريقة عن طريق الترشح من جانب الاتحاد، ولكن رئيس الاتحاد أبلغني بتأهلي، وبناءً على ذلك عدت إلى مصر، وبعدها اللجنة الأولمبية أرسلت خطابًا رفضت فيه مشاركتي، بسبب أن هذه المرة ستكون الرابعة لي وقتها قال لي ياسر إدريس، رئيس الاتحاد: سافري روما وحاولي تجيبي الرقم التأهيلي، ولم يكن أمامي سوى هذه الطريقة".

وأكملت: "بعد عودتي تم إبلاغي بأن اللجنة الأولمبية أرسلت خطابًا، وأن المشكلة حُلت، وسوف أسافر إلى باريس، وطلبوا مني القدوم لاستلام الملابس الخاصة بالبعثة المصرية وحضور جلسة التصوير وبعد سعادتي الكبيرة، اكتشفنا أنهم قرأوا (الإيميل) بشكل خاطئ".

واختتم ياسر إدريس، حديثه، بأنه سيصدر تقريرًا فنيًا بشأن المشاركة في أولمبياد باريس 2024، لتوضيح إذا ما كان فيه إخفاقات من بعض الاتحادات في الأولمبياد، إلا أن هذا التقرير الذي سيكون كاشفًا لكل شيء، سيأخذ بعض الوقت، مضيفًا «مكناش بنبيع الهواء لما وعدنا بميداليات في الأولمبياد، ووزير الرياضة بذل كل ما في وسعه ولن نقول غير الحقيقة».



الرد على ايميل الاستبعاد موجه للمدير التنفيذي للاتحاد الدولي -20-6



ايميل الاتحاد الدولي باستبعاد فريدة عثمان 19-6



ترجمة الرد على ايميل الاستبعاد موجه إلى المدير التنفيذي للفينا