الدوري السعودي.. حقيقة عرض المليار يورو لضم فينيسيوس للأهلي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تتواصل التقارير العالمية حول العرض السعودي الذي تبلغ قيمته مليار يورو لضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لصفوف الأهلي "السعودي"، وسط تساؤلات عن حقيقة العرض الذي اتضح أنه ليس مجرد "قنبلة خبرية" أو دعاية مجانية للدوري السعودي.

بل إن الأكثر من ذلك ما أوردته تقارير صحفية إسبانية وبرازيلية أن فينيسيوس يفكر جدياً في العرض، خاصة بعد انضمام كيليان مبابي لصفوف الريال، مما يؤشر إلى أن اللاعب البرازيلي لن يكون النجم الأول في صفوف النادي الملكي.

تقارير عالمية تحلل ما يحدث في الدوري السعودي الذي يثير مخاوف أندية أوروبا العملاقة ودورياتها الكبرى، تؤكد أن التوقيعات حتى الآن تشير إلى تحول في التركيز على تطوير المواهب الشابة، وقبل عام واحد، هزت المملكة العربية السعودية أسس عالم كرة القدم.

مليار يورو دولار العام الماضي

شرعت الأندية في المملكة في طفرة إنفاق غير مسبوقة، حيث تعاقدت مع 97 لاعبًا بتكلفة إجمالية لا تتجاوز مليار دولار الموسم الماضي.

أسماء النجوم بما في ذلك كريم بنزيمة، نيمار، ساديو ماني، رياض محرز، أيمريك لابورت، نجولو كانتي، مالكوم وألكسندر ميتروفيتش اتبعوا طريق النجم كريستيانو رونالدو في ترك كرة القدم الأوروبية للانضمام إلى الثورة التي تتشكل في الدوري السعودي للمحترفين، وفقاً لتقرير صحيفة "ذي ناشيونال".

أشهر الانتقالات بالحصول على توقيع كريم بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية، ونيمار أغلى لاعب في التاريخ، وكذلك لابورت الفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي، وماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال.

رفض صلاح وليفربول

وقرر بعض اللاعبين عدم الانضمام، وأبرزهم محمد صلاح، وبحسب ما ورد قدم الاتحاد، بطل السعودية 2022، عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني مقابل خدمات النجم المصري، ولكن ليفربول وقف بثبات، معلناً أن اللاعب ليس للبيع.

وقال كيفين دي بروينه نجم مان سيتي، الذي ينتهي عقده في عام 2025، الشهر الماضي إنه لا يستبعد الانتقال للدوري السعودي، لكن مدرب السيتي بيب غوارديولا، تحدث خلال جولة النادي التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة، وأصر على بقاء البلجيكي.

كما قاوم مهاجم توتنهام ريتشارليسون المبادرات، قائلاً إن رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومع منتخبه الوطني البرازيل تفوق أي حافز مالي للانتقال إلى المملكة.

فينيسيوس يفكر

التقارير أفادت بأن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية قدم عرضًا ضخمًا بقيمة مليار يورو لجذب المرشح الأوفر حظًا لجائزة الكرة الذهبية فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد والبرازيل.

ويقال إن مهاجم ريال مدريد والبرازيل، البالغ من العمر 24 عامًا، منفتح على مناقشة العرض، الذي تبلغ قيمته 200 مليون يورو في الموسم بالإضافة إلى المكافآت على مدى خمس سنوات، وفقًا لرويترز، يمتد عقد فينيسيوس في البرنابيو إلى عام 2027.

إن جذب أحد أفضل اللاعبين في العالم سيتماشى مع مهمة الدوري المتمثلة في جذب أفضل المواهب، في حين أن عمر فينيسيوس يعني أيضًا أنه لا يزال هناك مجال أكبر للتطور، وهو هدف رئيسي آخر للدوري السعودي.

وما إذا كان فينيسيوس سيقرر قبول العرض السعودي، أفادت مصادر أن الأهلي هو النادي المقترح الانضمام إليه.

لا تعاقدات للهلال والاتحاد

لم يقم البطلان الهلال والاتحاد بأي تعاقدات على الإطلاق. اللاعبون الذين يعتبرون عمومًا على وشك الانتهاء من حياتهم المهنية، مثل مهاجم الجابون بيير إيمريك أوباميانغ والمدافع الإسباني ناتشو، انتقلوا إلى المملكة

آخرون، مثل جناح أستون فيلا موسى ديابي ولاعب خط الوسط الجزائري حسام عوار، لا يزال أمامهم سنوات الذروة.

بينما انضم ديابي وعوار إلى الاتحاد (مقابل 60 مليون يورو و12 مليون يورو على التوالي)، انتقل أوباميانغ وناتشو إلى القادسية، وهو فريق في منتصف الجدول مدعوم من شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية.

ويحظى "الأربعة الكبار" - الهلال، والنصر، والاتحاد، والأهلي - بدعم مالي من صندوق الاستثمارات العامة. لكن التغييرات التي أعلنتها وزارة الرياضة في تموز (يوليو) الماضي وافقت على استثمارات جديدة في 14 ناديا إضافيا .

ومن المتوقع حدوث المزيد من التحركات في الأسابيع المقبلة.

سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن المملكة العربية السعودية فقدت الاهتمام فجأة بتحويل دوري المحترفين إلى واحد من أفضل بطولات الدوري في العالم - أو أن صندوق الاستثمارات العامة لم يعد لديه الوسائل اللازمة لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة.

المملكة العربية السعودية هي المتقدم الأوحد لاستضافة كأس العالم 2034، ويقال إن صفقة فينيسيوس تتضمن عقدًا منفصلاً مدته 10 سنوات ليصبح سفيرًا لكأس العالم.