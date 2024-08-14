قرار رئاسي عاجل بعد اخفاقات مصر في أولمبياد باريس

كشف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن قرار عاجل من فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بعد إخفاقات مصر في أولمبياد باريس 2024.

وأوضح مدبولي أن السيسي وجه بتقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت بلاعبيها في أولمبياد باريس 2024.

وأكد مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء أن الرئيس السيسي وجه بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية.

وأشار إلى أن الجميع كان يأمل في الحصول على عدد أكبر من الميداليات في أولمبياد باريس، ولذلك لابد من تقييم شامل لأداء كل الاتحادات الرياضية.

وخاطب مصطفى مدبولي، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بضرورة تكثيف رعاية المؤسسات الرياضية والشبابية للشباب الموهوبين والمميزين رياضيًا.

بالإضافة إلى ضرورة وجود خطة واضحة من الاتحادات الرياضية لتأهيل الشباب المصري المتميز رياضياً، للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية.

جدير بالذكر أن مصر تواجدت في المركز الـ 52 في الترتيب النهائي العام بالتساوي مع الأرجنتين وتونس بتحقيق 3 ميداليات متنوعة والتي جاءت عن طريق أحمد الجندي صاحب ذهبية الخماسي الحديث وسارة سمير صاحبة فضية رفع الأثقال، ومحمد السيد صاحب برونزية السلاح.