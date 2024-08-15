الامارات | «شرطة دبي» و«دبي الرياضي» يتفقدان جاهزية الملاعب والمنشآت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت فرق العمل من القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، الجولة التفقدية الأمنية التي يتم تنظيمها سنوياً قبل انطلاق الموسم الرياضي، للتأكد من جاهزية المنشآت في أندية دبي لاستضافة منافسات الموسم الرياضي 2024-2025 لجميع الرياضات، بما يضمن سلامة وسعادة الرياضيين والجمهور، وانسيابية الدخول والخروج والوصول لجميع المنشآت الرياضية في أندية دبي.

وذكر بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي: «تضمن اليوم الأول للجولة، زيارة المنشآت الرياضية في أندية: النصر، شباب الأهلي، الوصل، وتتواصل الزيارة في اليوم الثاني بتفقد منشآت نادي دبي للرياضات البحرية، نادي حتّا، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي دبي للشطرنج، ومجمّع حمدان الرياضي».

وجاء في البيان: «تتضمن الجولة التفقدية اللقاء مع المنسقين العامين في الأندية والمديرين الأمنيين ورؤساء أقسام الأنشطة والبروتوكول ومديري الملاعب والصالات في الأندية، وكذلك التجوّل في المنشآت الرياضية، للوقوف على جاهزية استاد كرة القدم والصالات الرياضية في الأندية، والتأكد من جاهزية: غرف العمليات، مكاتب الشرطة والأمن، المدرجات، مداخل الجماهير، مخارج الطوارئ، مواقع منطقة الإخلاء، ⁠مداخل ومواقع أصحاب الهمم، ربط الكاميرات مع غرفة العمليات، جميع الاشتراطات الأخرى التي تتعلق بالأمن والسلامة في الأندية والمنشآت الرياضية».

وترأس فرق عمل شرطة دبي مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، العقيد خميس علي الشامسي، وضمت ضبّاط الارتباط والمنتسبين العاملين في شرطة دبي، فيما ترأس فرق عمل مجلس دبي الرياضي مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة في مجلس دبي الرياضي، عادل البنّاي، وضمّت عدداً من العاملين في المجلس.

وتأتي الجولة التفقدية ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، لضمان الجاهزية التامة للمنشآت الرياضية وفق أعلى معايير الجودة، وكذلك ضمان توفير جميع السبل من أجل سلامة وسعادة الرياضيين والجمهور والمظهر الحضاري الذي يميز الملاعب الرياضية في دبي، وهي الجهود التي تتضمن أيضاً عقد ورش العمل والملتقيات العديدة الخاصة بأمن الملاعب، كما تأتي الزيارات في إطار التطوير المستمر، ورفع جاهزية الأندية والمنشآت الرياضية، لاستضافة وتنظيم جميع الأنشطة الرياضية المحلية والدولية في مختلف الألعاب والفعاليات، حيث يعمل الطرفان على ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية من أجل سلامة وسعادة الجمهور ونشر مبادئ الروح الرياضية، بما يعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات بين دول العالم.

• اليوم الأول للجولة تضمن زيارة المنشآت الرياضية في أندية النصر وشباب الأهلي والوصل.