بينهم صلاح.. من هو أفضل كابتن للجولة الأولى من فانتازي الدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اقترب الموسم الجديد من فانتازي الدوري الإنجليزي 2024/25 من البداية، ويترقب عدد من المدربين نصائح الموقع الرسمي للعبة الفانتازي، قبل الموعد النهائي لانتقالات الجولة الأولى غدا الجمعة 8.30 مساء.

وكانت الأشهر الماضية مليئة بالبطولات الدولية القوية، مما سيؤثر بشكل كبير على كيفية تعامل مدربين الفانتازي مع اللاعبين مع بداية الموسم الجديد.

ولعب كول بالمر (10.5 مليون جنيه إسترليني) اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف في الموسم الماضي، 45 دقيقة فقط تحت قيادة مدرب تشيلسي الجديد إنزو ماريسكا بسبب مشاركته مع إنجلترا في كأس الأمم الأوروبية 2024.

وفي الوقت نفسه، فشل فيل فودين (9.5 مليون جنيه إسترليني) وأولي واتكينز (9 مليون جنيه إسترليني)، اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي من حيث أفضل الهدافين في فانتازي 2023/24، في لعب أي دقيقة مع أنديتهما قبل الجولة الأولى.

نجوم لمعوا في الفترة التحضيرية لموسم 2024/25

يدخل ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد (8.5 مليون جنيه إسترليني) مباراة على أرضه ضد ساوثهامبتون بعد أن سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا خلال الفترة التحضيرية.

ويزور إيرلينج هالاند (15 مليون جنيه إسترليني) تشيلسي بعد أن سجل خمسة أهداف لمانشستر سيتي في فترة ما قبل الموسم، حيث سجل ثلاثية من الخمسة أهداف في مرمى تشيلسي.

وعلى غرار إيزاك، يواجه كل من محمد صلاح (12.5 مليون جنيه إسترليني) وسون هيونج مين (10.0 مليون جنيه إسترليني) أندية صاعدة حديثا للدوري الإنجليزي في الجولة الأولى.

وسجل صلاح هدفا وصنع هدفين تحت قيادة مدرب ليفربول الجديد أرن سلوت، قبل مواجهة إيبسويتش تاون، واستعد سون لمباراة توتنهام هوتسبير مع ليستر سيتي بتسجيله ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة خلال فترة ما قبل الموسم.

كيف كانت احصائياتهم على أرضهم وخارجه في موسم 2023/24؟

قدم إيزاك مستويات ممتازة على أرضه، حيث سجل 14 هدفا وحقق معدل نقاط 7.8 لكل مباراة يبدأها بشكل أساسي.

ويعد هالاند أقرب منافس للمهاجم السويدي، حيث شارك نجم مانشستر سيتي في 16 هدفًا في المباريات خارج أرضه، بمتوسط 6.9 نقطة في المباراة.

لا يوجد فرق كبير بين المتنافسين من حيث تسجيل الأهداف داخل أرضهم أو خارجها، ويتفوق سون على ساكا إلى حد ما في ذلك التقييم، حيث شارك في 14 هدفا خارج الديار في موسم 2023/24، بينما شارك ساكا في 13 هدفا في مباريات على أرضه.

ومعدل أهداف صلاح وفرنانديز هو الأقل هنا، حيث سجل كل منهما خمسة أهداف فقط، ويبلغ متوسط أهداف الأخير 4.7 نقطة لكل بداية في أولد ترافورد الموسم الماضي، مما يجعله يتخلف عن منافسيه بفارق كبير هنا.

الإحصائيات الأساسية

تعزز الإحصائيات الأساسية مدى أهمية هالاند وإيزاك، حيث حصل هالاند على 31 فرصة محققة للتسجيل، في مبارياته خارج أرضه في الموسم الماضي، وهو أعلى رقم في الدوري، وباستثناء إيزاك، فإن هذا الرقم يزيد بثلاث مرات على الأقل عن أي من المتنافسين الآخرين على شارة القيادة في التقييم.

وكان معدل تحويل الأهداف لإيزاك في المباريات التي خاضها على أرضه هو الأعلى في الدوري، حيث كان أكثر غزارة من النرويجي وسجل 29.8 في المائة من تلك الفرصة السانحة للتسجيل، مقارنة بـ 24 في المائة لهالاند.

وفي حين كان هذان اللاعبان يعتمدان بشكل أساسي على التهديد المباشر على المرمى، فإن الإحصائيات تُظهر أن ساكا وفيرنانديز وصلاح وسون قدموا مساهمة أكثر تكاملا، حيث صنع كل من المصري والإنجليزي 10 فرص، والبرتغالي 12 فرصة، والكوري الجنوبي 9 فرص.

من هو أفضل كابتن للجولة الأولى من الدوري الإنجليزي؟

تقدم إحصائيات كل من إيزاك وهالاند أقوى الأسباب للحصول على شارة الكابتن في الجولة الأولى.

ومن المؤكد أن مباراة إيزاك على أرضه أمام فريق صاعد حديثا تمنحه الأفضلية هنا، فمعدل تحويله للأهداف في ملعب سانت جيمس بارك رائع، كما يُظهر متوسطه البالغ 7.8 نقطة.