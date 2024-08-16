"انطلاق البريميرليج ودوري مصري".. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تقام اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الجاري العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها انطلاق النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي بلقاء بين مانشستر يونايتد وفولهام، إلى جانب لقاءات بالدوري المصري والإسباني والفرنسي.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

مانشستر يونايتد ضد فولهام.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

الدوري الإسباني:

سيلتا فيجو ضد ألافيس.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

لاس بالماس ضد اشبيلية.. العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

الدوري المصري:

سموحة ضد الإسماعيلي.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 1.

الدوري الفرنسي:

لوهافر ضد باريس سان جيرمان.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير معروضة في جدول البث.

كأس ألمانيا:

أولم 1846 ضد بايرن ميونخ.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير معروضة في جدول البث.

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