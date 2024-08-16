"انطلاق البريميرليج".. موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" 2024-2025، المقرر انطلاقه اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الجاري.

وتنطلق منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني اليوم، بمباراة تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام فولهام، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أولد ترافورد".

وكان مانشستر يونايتد احتل المركز الثامن، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" الموسم الماضي، فيما احتل فريق فولهام المركز الـ 13 بالمسابقة.

ويذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب النسخة الماضية، من بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما حصد 91 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني بالمسابقة فريق أرسنال، ليتوج بطلاً بالدوري للمرة الرابعة على التوالي.

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