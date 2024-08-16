الامارات | «دبي الرياضي» يطلق البطولة الدولية لخماسيات كرة القدم للأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم بطولة رياضية جديدة، هي «البطولة الدولية لخماسيات كرة القدم للأندية»، بالتعاون مع شركة «كرة القدم الدولية المصغرة 5x5» ومركز دبي التجاري العالمي، وتقام منافساتها على ملاعب «عالم دبي للرياضة»، خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل، ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، وتتضمن فعاليات ومنافسات في مختلف الرياضات.

جاء الإعلان عن الحدث في مؤتمر صحافي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي في حي دبي للتصميم، وتحدث فيه مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي علي عمر، والمدير التنفيذي للشركة المنظمة للحدث كريم مقدّم.

وأعرب علي عمر عن حرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع جميع الأطراف لنشر ممارسة الرياضة، واستقطاب مزيد من الفعاليات الرياضية، كما أكد أن هذه البطولة ستكون إضافة جيدة ومهمة لبرنامج فعاليات البطولات الصيفية، ضمن مبادرة صيفنا رياضي التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، ويتم تنظيم فعالياتها في مختلف مناطق دبي، كما أن هذه البطولة ستكون مسك ختام النسخة الحالية من عالم دبي للرياضة، الذي سيختتم موسمه في الخامس من سبتمبر المقبل، الذي سيكون أيضاً اليوم الختامي للبطولة، وتتويج الفريق الفائز بلقب النسخة الأولى منها.

من جانبه، أكد كريم أنه قد تلقى عشرات الطلبات من الأندية من مختلف الدول للمشاركة في البطولة، حيث يتم حالياً دراسة الطلبات لاختيار القائمة النهائية للبطولة التي ستقام بمشاركة 12 فريقاً، يمكن زيادتها إلى 16 فريقاً.

وينص نظام البطولة على أن يضم كل فريق 14 لاعباً و6 مسؤولين، بإجمالي 20 شخصاً، على أن يوجد في الملعب 5 لاعبين، وأن يكون التبديل غير محدود أثناء المباراة، كما ستكون مدة المباراة 40 دقيقة، موزعة على شوطين، مدة كل منهما 20 دقيقة من دون توقف، وينال الفريقان فترة استراحة بين الشوطين مدتها 5 دقائق.