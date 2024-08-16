"ثلاثي هجومي".. تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة فولهام في افتتاح الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن المدير الفني الهولندي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إيريك تين هاج، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي "الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أولد ترافورد"، في إطار منافسات الجولة الأولى "بالبريميرليج".

وجاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: دييجو دالوت، ليساندرو مارتينيز، ماجواير، نصير مزراوي.

خط الوسط: كاسيميرو، ماينو؛ أمادو ديالو.

في الهجوم: برونو فرنانديز، راشفورد؛ ماونت.

ويذكر أن فريق مانشستر يونايتد، كان قد احتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي 2023-2024، فيما احتل فريق فولهام المركز الـ13 بجدول ترتيب الموسم الماضي.

أقرأ أيضاً:

"سيقتل مسيرتك" .. رسالة غريبة من عراف نيجيري إلى فيكتور أوسيمين (فيديو)

أرني سلوت يثير الجدل بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول

هل تحققت مطالب مارسيل كولر بشأن صفقات الأهلي؟