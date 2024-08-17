رقم قياسي لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي واحتفال بشعار الزمالك ..فيديو

تمكن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي من تحطيم رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي بعد هدفه ضد إيبسويتش.

ويلاقي فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره فالينسيا في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل الفرعون المصري هدف ليفربول الثاني في مباراة إيبسويتش تاون، والتي تجمعهما بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف قائد منتخب مصر في الدقيقة 66، بعدما راوغ مدافع إيبسويتش تاون وتبادل الكرة مع دومينيك سوبوسلاي، ووضعها بطريقته المعتادة بالقدم اليسرى في مرمى أصحاب الأرض.

واحتفل صلاح بالقوس والسهم على طريقة شعار الزمالك بعد هدفه الأول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

وأصبح الفرعون المصري أكثر لاعب يسجل أهداف في الجولة الأولى بتاريخ الدوري الإنجليزي بعد أن وصل للهدف التاسع.

وكان صلاح متساويًا قبل المباراة مع كل من واين روني وفرانك لامبارد وألان شيرار برصيد 8 أهداف لكل منهم.

وكان محمد صلاح قد صنع الهدف الأول بملعب بورتمان رود، لزميله ديوجو جوتا، في الدقيقة 61.

وشارك قائد منتخب مصر خلال 8 سنوات في الجولة الإفتتاحية في تاريخ البريمرليغ، في 14 مساهمة تهديفية، سجل 9 أهداف، و5 أسيست.