أول تعليق من محمد صلاح على تحقيقه رقما قياسيا تاريخيا في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق المصري محمد صلاح على تحقيق رقما قياسيا تاريخيا في مباراة ليفربول وإبسويتش تاون، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد.

وقال صلاح في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "من الصعب أن تواجهة فريق صاعد حديثا على أرضهم، وجماهيرهم دائما ما تكون حاضرة لتشجيع فريقهم، كنا نعرف كل ذلك قبل المباراة وفقا لخبرتنا في الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "لا أعرف سبب تسجيلي دائما في المباراة الافتتاحية، ولكن أتمنى أن أواصل هذا خلال باقي مواجهات الموسم، ودائما ما أحاول أن أساعد أصدقائي وهذا هدف الأول".

وتابع: "الأمر مختلف اليوم مع المدرب الجديد آرني سلوت، لأن يورجن كان موجود مع ليفربول لمدة 8 سنوات قبل أن يغادر وقدم كل شئ لهذا الفريق، والآن مدرب جديد ومنظومة جديدة".

واختتم المصري: "الأمر مختلف نوعا ما بالنسبة لنا جميعا، لذع يجب أن تأقلم و نأخذ الأمور خطوة بعد الأخرى، بعد اللاعبين اتوا متأخرا للفريق، إذن نحن نكتشف أسلوب لعبه وفلسفته وسنحاول أن نطبق ذلك".

الجدير بالذكر أن صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الافتتاحية خلال 9 مواسم مختلفة.

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