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مباراة الأهلي ومودرن سبورت تشهد حدثاً تاريخياً لمحمود كهربا (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

انطلقت منذ قليلة مباراة الأهلي أمام فريق مودرن سبورت، في إطار منافسات الجولة الـ34 ببطولة الممتاز.

وشهد المباراة حدثاً خاصاً للاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، بعدما حمل شارة قيادة الفريق خلال المباراة للمرة الأولى في تاريخه، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين بالفريق.

وكان الأهلي تمكن من حسم لقب الدوري المصري قبل ثلاثة جولات، بعد الفوز على فريق سموحة بنتيجة هدف دون مقابل، ليقوم بعدها السويسري مارسيل كولر بمنح لاعبي الفريق الأساسيين راحة من التدريبات والمباريات، واستكمال الموسم بعدد من اللاعبين الشباب، بجانب بعض لاعبي الفريق الأول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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