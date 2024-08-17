مباراة الأهلي ومودرن سبورت تشهد حدثاً تاريخياً لمحمود كهربا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

انطلقت منذ قليلة مباراة الأهلي أمام فريق مودرن سبورت، في إطار منافسات الجولة الـ34 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد المباراة حدثاً خاصاً للاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، بعدما حمل شارة قيادة الفريق خلال المباراة للمرة الأولى في تاريخه، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين بالفريق.

وكان الأهلي تمكن من حسم لقب الدوري المصري قبل ثلاثة جولات، بعد الفوز على فريق سموحة بنتيجة هدف دون مقابل، ليقوم بعدها السويسري مارسيل كولر بمنح لاعبي الفريق الأساسيين راحة من التدريبات والمباريات، واستكمال الموسم بعدد من اللاعبين الشباب، بجانب بعض لاعبي الفريق الأول.

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