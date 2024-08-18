بطولة إسبانيا: برشلونة يقلب الطاولة على فالنسيا بفضل ثنائية ليفاندوفسكي

الرياص - اسماء السيد - مدريد : قاد النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة إلى فوز ثمين بتسجيله هدفي اللقاء أمام مضيفه فالنسيا 2 1، مانحا المدرب الألماني هانزي فليك انتصارا في مباراته الرسمية الأولى السبت، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.

وسجّل ليفاندوفسكي هدفه الأول (45+5) ردا على هدف السبق لفالنسيا عبر هوغو دورو (44)، قبل أن يخطف الفوز والنقاط الثلاث في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

قال ليفاندوفسكي لقناة موفيستار عقب نهاية المباراة "أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني ومع ثلاثة أو أربعة لاعبين صغار السن للغاية. أعتقد أن هذه المباراة مهمة للغاية، الفوز في بداية الموسم، وخاصة في هذا الملعب في فالنسيا، أمر صعب للغاية".

وتابع "هدفي دائما هو تسجيل الأهداف، لا أعرف عدد الأهداف التي سأسجلها بحلول نهاية الموسم، لكن من المهم جدا بالنسبة لي أن أسجل الأهداف لأنها كانت المباراة الأولى".

لم يكن برشلونة وصيف البطل الموسم الماضي حاضرا بقوة في الشوط الأول، فاكتفى بالاعتماد على إبداعات جناحه الشاب الموهوب لامين جمال والبرازيلي رافينيا، إضافة إلى اختراقات ظهيره الأيسر الشاب أليخاندرو بالدي.

وكادت تتعقد مأموريته عندما أوشك مدافعه الشاب باو كوبارسي على إحراز هدف بالخطأ في مرماه في مناسبتين في الدقيقتين 14 و22.

ومع اقتراب الشوط الأول من نهايته، منح دورو التقدم لأصحاب الأرض بضربة رأسية إثر تمريرة حاسمة من دييغو لوبيس (44)، لكن ليفاندوفسكي أعاد الأمور إلى نقطة البداية بإحرازه التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع مستفيداً من تمريرة حاسمة لجمال.

وفي بداية الشوط الثاني ضغط برشلونة لتسجيل هدف التقدم، فحاول جمال لكنه اصطدم ببراعة حارس مرمى فالنسيا المتألق الجورجي جورجي مامارداشفيلي (46)، قبل أن ينجح ليفاندوفسكي بكسر تألق الجورجي من ركلة جزاء (49).

وسنحت لبرشلونة أكثر من فرصة لقتل المباراة عبر فيران توريس (58)، وليفاندوفسكي الذي فشل في تسجيل الثلاثية "هاتريك" في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وفي مباراة أخرى، تعادل أوساسونا وضيفه ليغانيس 1 1. تقدّم الضيوف عبر خوان كروس (22) وأدرك أصحاب الأرض التعادل عبر خوان سوريانو بالخطأ في مرمى فريقه (79).

وتستكمل المرحلة الأحد، إذ يحلّ بطل إسبانيا وأوروبا ريال مدريد المتوّج بلقب الكأس السوبر الأوروبية الأربعاء ضيفا على ريال مايوركا، فيما يستقبل ريال سوسييداد نظيره رايو فايكانو.