ريال مدريد يستعيد نجمه المصاب في مباراته المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لاعبه المصاب قبل مباراة سوسيداد في مسابقة الدوري الإسباني.

وسيلاقي فريق ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي المدير المدير الفني نظيره ريال سوسيداد يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإسباني.

وستنطلق صافرة بداية المبارارة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة “ريليفو” الإسبانية أن المدافع البرازيلي، إيدير ميليتاو قد تعافى من إصابته وأصبح جاهزاً لمواجهة ريال سوسيداد القادمة.

وكان إيدير ميليتاو قد غادر معسكر منتخب البرازيل بعد معاناته من عدم الراحة في تدريبات يوم الأربعاء الماضي.

وأكدت الفحوصات التي خضع لها ميليتاو معاناته من تمزق عضلي صغير في ساقه اليمنى.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط.