برشلونة يجهز عرضا لضم مدافع منتخب أسبانيا الشاب

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة سبورت الاسبانية ان نادي برشلونة يجهز حاليا عرضا لضم الظهير الايمن لنادي سيلتا فيجو أوسكار مينجويزا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وكان أوسكار مينجويزا قد ظهر بمستوى رائع مع نادي سيلتا فيجو الاسباني مما جعل لويس دي لافونتي المدير الفني لمنتخب اسبانيا يضمه الى قائمة منتخب اسبانيا التي خاضت مباراتي صربيا ثم سويسرا في دوري الامم الاوربية خلال الايام الماضية .

وقالت صحيفة سبورت ان أوسكار مينجويزا لديه تعاقدا مع نادي سيلتا فيجو يمتد لمدة عامين ولا ينوى نادي سيلتا فيجو ابقاء التعاقد الحالي بل يسعى لاتمام تعاقد جديد مع الاعب وفي حالة عدم قدرته على ذلك فسيتم بيع الاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وكشفت صحيفة سبورت ان نادي برشلونة ينوي شراء الاعب في اقرب وقت خاصة وانه يملك بالفعل 50 % من عقد الاعب مناصفة مع سيلتا فيجو كمان ان الاعب يملك شرطا جزائيا في تعاقده يبلغ 20 مليون يورو وهو ما يعني نظريا قدرة برشلونة على شراء الاعب مقابل سداد 10 مليون يورو لنادي سيلتا فيجو وهو ما يسعى سيلتا فيجو لاجهاضه بعرض 6 مليون يورو مقابل شراء نسبة برشلونة في عقد الاعب الا انه الاقرب رفض برشلونة لعرض سيلتا فيجو .

يذكر ان أوسكار مينجويزا بدأ الموسم بشكل رائع حيث سجل هدفين و صنع هدفين اخرين ولذلك فسيكون محور الكثير من المفاوضات مع عدد من الاندية خلال الفترة القادمة .