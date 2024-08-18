ستوري نجوم كرة القدم.. لاعبو الأهلي زوجاتهم مع نجوم الفن والغناء.. هاني يستعرض بطولاته.. الحضري ومؤم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور خلال احتفاله بتسجيل هدف في مباراة فريقه أمس أمام إبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي، والذي أشار خلاله بالقوس والسهم".

كما نشر النجم البرازيلي نيمار، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده مع أسرته.

وقام نجم النادي الأهلي محمد مجدى أفشة، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له رفقة الممثل أشرف زكي.

وشارك لاعب النادي الأهلي يوسف أيمن، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له، خلال رفقة مصطفى شوبير داخل صالة الجيم.

ونشر نجم ريال مدريد جود بيلينجهام، عدد من الصور خلال تواجده في التدريبات الجماعية للفريق الملكي.

كما قام زميله بالفريق كليان مبابي، بنشر صورة له، من التدريبات أيضاً.

ونشر حارس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الحضري صورة له عبر حسابه على إنستجرام، رفقة نجم الأهلي السابق مؤمن زكريا.

وحرص حسام عاشور نجم الأهلي السابق على نشر صورة له رفقة زميله السابق بالأهلي عماد متعب، حارس مرمى الزمالك محمد عواد.

وشارك ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له رفقة مجموعة من أصدقائه ومعهم محمد مجدى أفشة.

واستعرض محمد هاني نجم النادي الأهلي، بطولاته رفقة الفريق، من خلال نشر صورة عبر حسابه على إنستجرام، وهو يرتدي جميع الميداليات التي حصل عليها مع المارد الأحمر.