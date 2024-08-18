شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر خطاب الأهلي لإعلان عقوبة الانسحاب من الكأس والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو اتحاد الكرة وصول خطاب رسمي من النادى الأهلى بالانسحاب من كأس مصر حتى يعلن قراره، حيث سيتم احتساب فاركو فائزاً فى مباراة الفريقين فى دور الـ16 بكأس مصر، بجانب تغريم النادى الأحمر مليون جنيه، مع حرمانه من المشاركة فى النسخة المقبلة من كأس مصر.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أسباب الإصرار على استكمال منافسة كأس مصر موسم 2023-2024، وقال مصدر باتحاد الكرة، إن الإصرار على لعب كأس مصر يأتي لسببين، الأول هو احتياج منتخب مصر للاعب معد بدنيًا قبل مواجهتين فى غاية الصعوبة أمام كاب فيردي وبوتسوانا. وأضاف المصدر، "والثاني هو أن الاتحاد الدولي لن يسمح للاتحاد المصري بمد القيد مع عدم انتهاء الموسم مثلما حدث الموسم الماضي، فيجب أن تتنهي من المسابقات من دوري وكأس مصر".