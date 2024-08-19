مهاجم الزمالك على أعتاب الدوري الإماراتي

كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل العرض الإماراتي المقدم لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للرحيل عن الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال هشام خلال تصريحات تليفزيونية: “تلقى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك الفريق عرضًا رسميًا من أحد الأندية الإماراتية للحصول على خدماته”.

وأشار إلى أن العرض الذي تلقاه الزمالك للحصول على خدمات الجزيري، يصل قيمته ما بين 2 مليون إلى 2 مليون و 500 ألف دولار، لضمه بالموسم الجديد.

واختتم: “هناك رغبة داخل القلعة البيضاء لمناقشة العرض ورحيل المهاجم التونسي، خاصةً أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بالإضافة إلى أن اللاعب لم يحصل على مستحقاته منذ 6 أشهر، ويحق له فسخ عقده”.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس في بطولة كأس مصر.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

واختتم فريق الزمالك مسابقة الدوري المصري موسم 2023/2024، المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة.