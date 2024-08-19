شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الطلائع فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يكثف الجهاز الفنى لنادى الزمالك استعداداته لمواجهة الطلائع فى كأس مصر، بعدما أغلق صفحة بطولة الدوري بالتعادل مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وقرر الجهاز الفني خوض كأس مصر بمزيج من لاعبي الفريق الأول والناشئين وليس بالقائمة الكاملة.

وغادر جوميز المدير الفني للزمالك القاهرة من أجل قضاء إجازته، حيث سيقود الثنائي أحمد مجدي وأندريه بيكي معاونيه مباريات كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع فى كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع ببطولة كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الطلائع بكأس مصر



يواجه فريق الزمالك نظيره الطلائع المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد السلام ضمن منافسات دور الـ"16" لبطولة كأس مصر.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من لقاء سموحة والإسماعيلي فى دور الـ 8 يوم السبت 24 أغسطس. ومن المقرر أن يقام النهائي الجمعة 30 أغسطس فى برج العرب.

الأهلى بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر

وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر الموسم الماضي على حساب الزمالك بالفوز بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بالسعودية.

الأهلى الاكثر تتويجاً بكأس مصر

يذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة، ويأتي الزمالك فى المركز الثاني بـ28 لقبًا.