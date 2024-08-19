موعد مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

يستعد نادي ليستر سيتي لخوض مباراة ضد نظيره توتنهام هوتسبر في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي موسم 2024/25.

وتقام المباراة اليوم الإثنين 19 أغسطس، في تمام الساعة 10 مساءً على استاد كينج باور، وتنقل المباراة بي إن سبورت 1 اللقاء عبر الهواء مباشرة.

تاريخ مواجهات ليستر سيتي وتوتنهام

خاض ليستر سيتي ضد توتنهام 101 مباراة بجميع المسابقات، فاز هوتسبير في 52 مواجهة، بينما هُزم 34 لقاء، وسيطر التعادل على 15 مواجهة.

وسجل توتنهام هوتسبر في شباك ليستر سيتي 207 هدفا خلال مواجهات الفريقين، مقابل 161 هدفا أحرزها ليستر سيتي.