الكشف عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها رونالدو بعد نهائي السوبر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت تقرير عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي، كريستيانو رونالدو بعد إصابته بنهائي كأس السوبر السعودي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم الإثنين، عبر تقرير لها أن الفحوصات أثبتت سلامته من الإصابة التي لحقت به في منطقة الظهر.

وتقدم رونالدو بهدف للنصر بمرمى الهلال في نهائي السوبر السعودي قبل أن يخسر برباعية مقابل هدف.

صاحب الـ 39 عاماً كان قد التحق بتدريبات النصر الجماعية يوم 6 أغسطس الجاري بعد الإجازة التي حصل عليها عقب مشاركته مع منتخب بلاده في يورو 2024.

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